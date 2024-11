Arrascaeta revela jogar decisão no sacrifício: ‘Não queria ficar fora da final’

O Flamengo venceu o Atlético-MG por 3 a 1 neste domingo (03/11), no Maracanã e abriu vantagem na final da Copa do Brasil. Autor do primeiro gol da partida, o uruguaio Arrascaeta preocupou o torcedor no segundo tempo, ao deixar o gramado com dores no joelho esquerdo. Após a partida, o camisa 14 revelou que este problema já está sendo recorrente.

“Esses últimos jogos venho jogando com uma proteção no joelho, infelizmente vou ter que fazer uma limpeza no joelho no fim da temporada. Estou tentando aguentar, não queria ficar fora da final, mas atrapalha muito. É uma situação um pouco difícil de lidar, mas com o departamento (médico), nós estamos fazendo o melhor para tentar estar em todos os jogos”, disse Arrascaeta.

Arrascaeta pede atenção no jogo da volta

Apesar da vantagem por dois gols de diferença, o uruguaio sabe que o título ainda não está garantido. A decisão do título será no próximo domingo na Arena MRV, em Belo Horizonte e o meia sabe da força do Galo em casa. Assim, pediu o Flamengo ainda mais ligado para conquistar o penta.

“A gente está enfrentando uma equipe muito qualificada em um grande momento, eles também estão na final da Libertadores. Respeitamos muito. Fizemos nosso trabalho mas ainda não estamos contentes, tem o jogo da volta”, finalizou o meia.

Antes de enfrentar o Atlético-MG novamente, o Flamengo terá um compromisso com outro mineiro. Afinal, o Rubro-Negro encara o Cruzeiro, no estádio do Mineirão, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro na quarta-feira (06/11).

