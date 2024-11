Zubeldía esboça time titular do São Paulo contra o Bahia. Veja a escalação!

O São Paulo segue sua preparação para o duelo contra o Bahia, nesta terça-feira (05/11), às 21h30, na Arena Fonte Nova, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com bastante tempo para treinar, o técnico Luis Zubeldía aproveitou o período livre para definir a escalação do embate e dar mais entrosamento aos 11 iniciais.

Igor Vinícius, por exemplo, vem agradando e deve ser, de vez, o dono da lateral-direita. Assim como no ataque, já que Erick aparenta ter ganhado a disputa com Wellington Rato e Ferreirinha e deve ser novamente titular do Tricolor.

Um provável São Paulo contra o Bahia tem: Rafael, Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Welington; Luiz Gustavo e Marcos Antônio; Erick, Luciano e Lucas; Calleri.

As novidades entre os relacionados podem ser Bobadilla e Patryck. Eles voltaram aos treinos com o grupo neste final de semana e ficam à disposição do treinador. Contudo, devido à condição física, as presenças no duelo ainda não estão garantidas. Assim como Alisson, que treinou com o grupo, mas só deve voltar em 2025. Michel Araújo e Pablo Maia, ambos se recuperando de cirurgia, seguem fora. O elenco viaja para Salvador na tarde desta segunda-feira (04/11).

A partida, aliás, tem tons decisivos para ambas as partidas. Afinal, o São Paulo é o sexto colocado, com 51 pontos e está com a última vaga para a próxima edição da Libertadores. Contudo, o Bahia é o sétimo, com 46, e também sonha com um lugar na competição continental em 2025.

