Dupla destaque no título Sub-17 treinará com profissionais do Fluminense

O Fluminense contará com reforços internos nos treinos desta semana no CT Carlos Castilho. Os jovens Isaque e Riquelme Felipe, peças importantes no título do Brasileirão Sub-17, conquistado pelo Flu na última sexta (1º), foram convidados para participar das atividades do técnico Mano Menezes, segundo publicação do “ge” desta segunda-feira (4).

Considerados joias, ambos têm rescisão acima dos R$ 300 milhões. O meia Isaque, aliás, marcou um dos gols da vitória por 2 a 0 sobre o Palmeiras, que conferiu o bicampeonato do Tricolor no Brasileirão Sub-17. Já Riquelme Felipe é atacante e camisa 10 da categoria. Com 18 gols, ele é o artilheiro do clube em 2024 entre os sub-17. Isaque, por sua vez, vem na terceira posição, com 14 tentos.

Além deles, outro que está no radar da comissão do time profissional é o volante Wallace Davi. Ele esteve entre os relacionados contra o Vitória, em jogo pelo Brasileirão, mas sem entrar em campo. Não se espera, porém, que eles atuem no próximo compromisso do Flu.

A equipe de Mano Menezes volta a campo já nesta sexta-feira (8), quando visita o Inter, no Beira-Rio, pela 33ª rodada do Brasileirão. Em 13º, com 37 pontos, o Fluminense vem três pontos acima do Z4 e quer chegar logo aos 45. O Colorado, por sua vez, já aparece na quinta posição, com 53 pontos, em grande campanha de recuperação com Roger Machado, ex-técnico e jogador do Flu.

