Torcedor do Valencia se arrisca para salvar coleção de camisas

Um torcedor do Valencia, José Ponce, se tornou protagonista em meio a tragédia das enchentes que atingem a região espanhola. Isso porque ele se arriscou para recuperar sua coleção de camisas da equipe. Assim voltou a sua casa, que estava sem eletricidade, enfrentou água acima da cintura e entrou em um depósito subterrâneo com o intuito de salvar suas peças.

O próprio José classificou que sua decisão foi uma “operação kamikaze”. Além disso, em suas redes sociais, ele mostrou o estado de muitas de suas camisas, que são brancas. No caso, encharcadas e cobertas pela lama. Até aqui, a quinta maior cidade da Espanha se encontra em uma situação de calamidade. Tanto que o país já confirmou mais de 200 mortes após o incidente.

Futebol mobilizado com a tragédia

O episódio causa comoção também no mundo do futebol. Assim, o lateral-direito espanhol do Tottenham, Pedro Porro, indicou que vai doar parte do seu salário para ajudar algumas vítimas das enchentes em Valência. Também foi necessária a interferência da Real Federação Espanhola (RFEF), que administra o futebol espanhol. Assim, Valencia, Levante e Manises, clubes da região, emitiram um comunicado pedindo que seus jogos válidos pela Copa do Rei fossem adiados.

O Manises, enfrentaria o Getafe, mas pediu o cancelamento em virtude da ajuda que tem dado aos mais necessitados da tragédia. Assim como o Levante publicou, nas redes sociais, o desejo de adiar o confronto com o Pontevedra, que seria nesta quinta-feira (7). Além disso, o clube colocou o dia 19 de novembro como data alternativa para uma possível mudança de data.

Valencia tem jogo pelo Campeonato Espanhol adiado

Já o Valencia entraria em campo, nesta quarta-feira (6), em duelo com o Parla Escuela, pela primeira rodada da competição. Anteriormente, o confronto com o Real Madrid no estádio Mestalla, pelo Campeonato Espanhol, também foi adiado.

O próprio técnico dos Merengues, Carlo Ancelotti, se manifestou sobre o momento e frisou que não há clima na Espanha para se falar sobre futebol.

“Estamos muito perto de Valência e de todas as cidades afetadas. Falar de futebol neste momento e jogar futebol é complicado. Fazemos parte deste país e tudo isso afeta muito. Não tenho vontade de falar sobre futebol”, esclareceu o comandante italiano, na entrevista coletiva que antecede o embate com o Milan, pela Liga dos Campeões.

“Ninguém queria jogar (contra o Milan) e me pareceu a decisão certa. Mas não somos nós que tomamos as decisões, são aqueles que estão no poder que as tomam. Há muitas formas de parar, o futebol pode e deve ajudar. Futebol é festa, e você pode estar em festa quando sua família está bem e tudo bem. Quando as pessoas não estão bem, não há necessidade de festa”, finalizou Ancelotti.

Atualmente, o Valencia é o último colocado em La Liga, com sete pontos, após 11 partidas. O Mestalla, estádio do Valencia, se transformou em um posto de atendimento de emergência e coleta de alimentos e itens essenciais para as vítimas das enchentes. A tragédia também já causou a suspensão do jogo entre Valencia e Lietkabelis, pela Euroliga de basquete, que aconteceria na última terça-feira (29).

