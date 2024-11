Saiba a programação do Flamengo para jogos contra Cruzeiro e Atlético em BH

O Flamengo já começa a pensar em seus compromissos da semana contra os mineiros Cruzeiro e Atlético. O departamento de futebol, assim, já definiu os confrontos pelo Campeonato Brasileiro e pela final da Copa do Brasil.

Já nesta segunda-feira (4), os jogadores se reapresentam no Ninho do Urubu. Como de praxe após partidas, os atletas que foram titulares farão um trabalho regenerativo, enquanto os demais trabalham em campo sob comando de Filipe Luís.

Na terça (5), véspera da partida contra o Cruzeiro, o treinador faz o primeiro e único treino com elenco completo para o jogo pelo Brasileirão. Com 55 pontos, o Flamengo entra em campo no G4 do Brasileirão. Neste mesmo dia, a delegação embarca para Belo Horizonte.

No dia seguinte, o Rubro-Negro enfrenta a Raposa no Independência, na capital mineira, a partir das 21h (de Brasília), e retorna ao Rio de Janeiro imediatamente após a partida.

Desta forma, a partir de quinta (7), o Flamengo foca totalmente no segundo jogo da final da Copa do Brasil, contra o Atlético. O elenco, aliás, treina no Ninho do Urubu até sábado (9), quando retorna a Belo Horizonte. A bola rola no domingo (10), a partir das 16h (de Brasília), na Arena MRV.

