Internacional x Criciúma: onde assistir, escalações e arbitragem

Internacional e Criciúma se enfrentam, nesta terça-feira (05/11), às 21h30 (de Brasília), no Beira-Rio, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto marca o encontro de duas equipes em momentos positivos no torneio. O Colorado está na quinta colocação, com 53 pontos. Por outro lado, o Tigre se encontra em 14º lugar, com 37.

Onde assistir

A partida terá a transmissão do Premiere, no sistema pay-per-view.

Como chega o Internacional

O Inter passa pelo seu melhor momento na temporada, já que está invicto há 12 partidas na Série A. Tal sequência possibilitou a equipe gaúcha deixar o meio de tabela e passar a sonhar com uma vaga direta na Libertadores. Assim, um resultado positivo sobre os catarinenses pode ajudar a entrar no G4. Além de ter que torcer por uma derrota do Flamengo para o Cruzeiro. Em seu último compromisso, enfrentou exatamente o Rubro-Negro e conseguiu arrancar um empate já nos acréscimos.

O técnico Roger Machado tem apenas uma dúvida na zaga para definir o time titular. Isso porque a indefinição fica entre a permanência de Clayton Sampaio ou a entrada de Rogel. Bruno Tabata deve seguir entre os 11 iniciais no meio de campo. Portanto, Gabriel Carvalho ficaria como opção no banco de reservas. O volante Fernando ainda não voltou aos treinos normalmente com o restante do grupo. Ou seja, o mais provável é que continue como desfalque.

Como chega o Criciúma

A equipe catarinense vem de uma sequência de três jogos sem perder no Campeonato Brasileiro. Afinal, assegurou uma vitória sobre o Atlético Goianiense, adversário direto na briga contra o rebaixamento. Também conseguiu empate com dois times que se encontram na parte de cima da tabela. O Botafogo, em duelo fora de casa, e um resultado considerado amargo com o São Paulo, no Heriberto Hülse.

Fellipe Mateus recuperou-se de gripe e volta a ficar à disposição de Tencati. Contudo, pode não voltar aos titulares, pois o comandante estuda manter a dobra de laterais pelo lado esquerdo. Outra peça que retorna aos relacionados é o atacante Allano, que cumpriu suspensão no último compromisso da equipe. Deste modo, ele disputa uma vaga no ataque com Bolasie.

INTERNACIONAL X CRICIÚMA

Campeonato Brasileiro – 32ª rodada da Série A

Data e horário: 05/11/2024, às 21h30 (de Brasília)

Local: Beira-Rio, Porto Alegre (RS)

INTERNACIONAL: Rochet; Bruno Gomes, Clayton Sampaio (Rogel), Vitão, Bernabei; Rômulo, Thiago Maia Bruno Tabata, Alan Patrick e Wesley; Rafael Borré. Técnico: Roger Machado.

CRICIÚMA: Gustavo; Claudinho, Rodrigo, Tobias Figueiredo, Trauco; Barreto, Newton, Marcelo Hermes, Matheusinho; Felipe Vizeu e Bolasie Aallano). Técnico: Cláudio Tencati.

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (BA) e Felipe Alan Costa (MG)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook