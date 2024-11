Inter: Roger Machado garante ‘casamento bom’ com dupla Borré e Valencia

Roger Machado, técnico do Internacional, quase não utiliza Borré e Valencia juntos. No entanto, a dupla atuou contra o Flamengo na última quarta-feira (30) por alguns minutos depois de mais de dois meses. Assim, o treinador cita que a dupla tem um ‘casamento bom’ quando jogam juntos, pelas características diferentes.

“A característica com dois jogadores talvez possa ser usada no começo da partida, dependendo da necessidade, mas sabemos que vai oferecer algumas questões ao adversário. Acho que eles têm um casamento bom, o Borré flutua um pouco mais, fazendo com que um dos zagueiros tenham que se trancar em cima da marcação, e o Valencia faz as buscas de profundidade. É um casamento muito bom para esse tipo de jogo”, disse.

Ao todo, Borré e Valencia atuaram juntos sete vezes, sendo cinco partidas com os dois como titulares e duas sob o comando de Eduardo Coudet. Normalmente, Roger usa um e substitui pelo outro – tem acontecido com o colombiano sendo titular e o equatoriano, portanto, sendo o substituto. Valencia, alias, ficou 11 partidas sem marcar. Ele voltou a balançar as redes justamente contra o Flamengo.

Apesar de ter dado certo contra o Rubro-Negro, Roger deve manter sua ideia inicial, ou seja, Borré como titular e Valencia como opção nesta sequência de Campeonato Brasileiro.

Borré e Valencia juntos em campo pelo Inter: Inter 1×2 Belgrano – titulares, jogaram 90 minutos*

Cuiabá 0x1 Inter – titulares, jogaram 45 minutos juntos*

Inter 1×1 Rosario Central – titulares, jogaram 90 minutos

Bahia 1×1 Inter – titulares, jogaram 76 minutos juntos

Inter 1×1 Palmeiras – titulares, jogaram 45 minutos juntos

Cruzeiro 0x0 Inter – jogaram 26 minutos juntos (Borré titular)

Inter 1×1 Flamengo – jogaram 17 minutos juntos (Borré titular)

*sob o comando de Eduardo Coudet

