Bruna Biancardi e Mavie exibem acessórios de luxo; saiba valores

Bruna Biancardi exibiu um look grifado em uma publicação feita nesta segunda-feira (04). Em imagens compartilhadas em sua rede social, a companheira de Neymar mostrou acessórios de luxo utilizados tanto por ela quanto por Mavie, sua filha com o jogador.

A modelo e influenciadora optou por uma bolsa da grife Miu Miu, avaliada em cerca de R$ 16 mil. Enquanto isso, ela escolheu para Mavie uma sandália Dior, com o icônico logo da empresa francesa em azul e preto. A peça, feita em couro de bezerro azul e jacquard bege e preto, custa aproximadamente 550 dólares, pouco mais de R$ 3 mil na cotação atual.

Esta não é a primeira vez que Mavie ostenta um item de luxo de seu guarda-roupa. Anteriormente, a pequena já exibiu produtos de marcas como Fendi, Dolce & Gabbana, Givenchy, Dior e Burberry, entre outras.

Mãe e filha também acompanharam Neymar no jogo entre Al-Hilal e Esteghlal, do Irã. Porém, apesar da vitória, a equipe saudita viu o camisa 10 deixar o campo após sentir um incômodo. O jogador deve fazer exames para saber a gravidade do problema.

