Grêmio consegue recuperar placa vandalizada de Roger Machado na Arena

Nesta segunda-feira (4), o Grêmio recuperou completamente a placa em homenagem a Roger Machado, que fica na calçada da fama da sua Arena. O local havia sofrido vandalismo, e o clube registrou um boletim de ocorrência, mas, até o momento, as imagens das câmeras analisadas não identificaram o autor.

Aliás, a placa foi 100% recuperada, conforme informou a diretoria do Imortal. O caso foi encaminhado para a 4ª Delegacia de Polícia de Porto Alegre. Atualmente técnico do Internacional, Roger Machado tem um passado de glórias vestindo a camisa do tricolor gaúcho.

No entanto, além de ser o técnico do Internacional, sua comemoração pela vitória colorada no clássico Gre-Nal há uma semana deixou os torcedores do Grêmio mais incomodados e contrários à homenagem ao antigo ídolo

Por ser técnico do grande rival do Grêmio, Roger Machado passou a ser visto com outros olhos por alguns torcedores do tricolor. Alguns já manifestaram que a homenagem deveria ser retirada do local. A empresa que administra a Arena afirma não haver imagens diretas do local onde fica a calçada da fama. Do lado do Grêmio, diversos procedimentos foram tomados, e um deles é seguir em busca do autor do vandalismo.

