São Paulo busca defender tabu de nunca ter perdido para Rogério Ceni

O São Paulo encara o Bahia nesta terça-feira (5/11), às 21h30, na Arena Fonte Nova, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida também coloca frente à frente Tricolor Paulista e Rogério Ceni, maior ídolo da história do clube, mas que hoje é o técnico do Tricolor de Aço. Contudo, o treinador ostenta a marca negativa de nunca ter vencido o Soberano desde que foi para à beira dos gramados.

Desde que iniciou sua carreira como técnico, em 2017, Ceni já enfrentou o São Paulo dez vezes, acumulando um retrospecto desfavorável de oito derrotas e dois empates, sem nunca ter conquistado uma vitória. Neste período, o treinador esteve à frente de Fortaleza, Flamengo e Bahia e mesmo assim nunca venceu o Tricolor. Aproveitamento de apenas 6,7%.

A primeira série de duelos de Rogério Ceni contra o São Paulo ocorreu sob o comando do Fortaleza entre 2019 e 2020. Neste período, foram dois empates e três derrotas, somando uma eliminação na Copa do Brasil.

Em 2021, dirigindo o Flamengo, Ceni teve mais três embates contra o São Paulo, mas todas terminaram em derrotas. Nas três ocasiões, o Rubro-Negro conseguiu marcar apenas dois gols, enquanto o Tricolor paulista balançou as redes sete vezes. Além disso, também soma-se uma eliminação da Copa do Brasil.

Por fim, no comando do Bahia, Ceni teve mais dois encontros com o São Paulo e perdeu ambas. Na primeira, pelo Brasileiro do ano passado, na Fonte Nova, que foi a única vitória do Tricolor fora de casa, durante toda a competição. Já no torneio de pontos corridos deste ano, o Soberano venceu o Tricolor de Aço por 3 a 1, no Morumbis.

