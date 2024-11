Vasco foca em acordo pelo Nilton Santos durante reforma de São Januário

A partir de 2025, o Vasco planeja iniciar a reforma em São Januário, que deve permanecer fechado até 2027, ano de seu centenário. Assim, durante esse período, a diretoria do clube carioca terá que buscar outros locais para alocar as partidas da equipe e enxerga o Nilton Santos como prioridade. A informação é do portal “ge”.

O estádio, inclusive, será palco do duelo com o Botafogo, que acontece nesta terça-feira (5), às 21h30 (de Brasília), pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

No momento, os dois clubes incluíram o aluguel do Nilton Santos na possível negociação de Rayan com o Lyon, da França. Afinal, o clube europeu pertence a John Textor, que também é dono do futebol alvinegro.

Por outro lado, independente desta negociação, o Cruz-Maltino ainda buscará o acordo com o rival para utilizar a arena durante os anos em que a Colina Histórica estiver em obras. Apesar deste estádio ser o foco principal, o Maracanã e outras arenas não foram descartadas pela diretoria.

Além disso, a relação entre as diretorias é pacífica, e o Vasco planeja implementar o gramado sintético ou híbrido em São Januário, algo parecido com o que acontece atualmente no estádio do Botafogo. Assim, o intuito é fechar o estádio após o fim do Brasileirão ou até mesmo depois do Carioca de 2025.

Por fim, falta regulamentar a lei que autorizou a venda do potencial construtivo do estádio, trâmites que ainda estão atrasados. Esse texto mostrará como a operação acontecerá na prática e dará segurança jurídica para que o processo avance. O clube também deverá, após a publicação da legislação, apresentar o projeto básico da reforma à Prefeitura do Rio, para mostrar a avaliação do custo e definição dos métodos.