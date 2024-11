Após deixar o Fluminense, Marcelo recebe apoio de jogadores do Real Madrid

Depois de deixar o Fluminense, em comum acordo, por causa do atrito com o técnico Mano Menezes, Marcelo recebeu o apoio de ex-companheiros do Real Madrid, onde atuou durante 15 anos. Nas redes sociais, nomes como do croata Luka Modric e do espanhol Lucas Vázquez, que ainda defendem as cores da equipe merengue, postaram comentários para o lateral-esquerdo.

“The Best”, postou Modric.

“Ídolo”, disse Lucas Vázquez.

Além disso, Jesé Rodríguez, atualmente no Johor Darul, da Malásia, e Sergio Canales, que atua no Monterrey, do México, também comentaram na publicação. Kaká e Alexandre Pato, que atuaram ao lado do lateral na seleção brasileira, também deram força neste momento de saída do Tricolor.

Desde que a notícia da rescisão ganhou destaque na mídia, companheiros de Fluminense se despediram e demonstraram carinho pelo jogador. Entre eles, Thiago Silva, outro companheiro também de seleção, assim como John Kennedy, Felipe Melo, Guga e Germán Cano.