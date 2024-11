Corinthians renova contrato de patrocínio com a Ezze Seguros

O Corinthians anunciou na manhã desta terça-feira (05/11), a renovação de contrato de patrocínio com a Ezze Seguros. A empresa já estampa sua marca na camisa alvinegra na região das costas e seguirá como dona do espaço em 2025. Além disso, a seguradora ampliou a parceria com o Timão e estará também nas costas do time sub-20 e da equipe feminina principal.

De acordo com nota divulgada pelo clube, “o contrato contará com bonificações atreladas à performance esportiva do time profissional masculino em 2025.” Contudo, nenhum valor acabou sendo divulgado.

“Para o Corinthians, é muito importante ter um patrocinador do porte da Ezze, que, inclusive, se antecipou e já ampliou seu investimento no clube para o próximo ano, expandindo sua participação também ao futebol feminino profissional e ao sub20 masculino. O novo acordo intensifica ainda mais essa relação entre as marcas, traz novos ativos para o patrocinador e reforça a valorização do Corinthians enquanto plataforma de patrocínio”, disse Vinicius Manfredi, superintendente de Marketing do Corinthians.

A relação entre Ezze e Corinthians começou meio conturbado. Isso porque a seguradora fechou acordo com o Timão na reta final do mandato de Duílio Monteiro Alves. Augusto Melo, o novo mandatário, gostaria de ter sido consultado sobre o assunto, o que não aconteceu.

A Ezze é a sétima patrocinadora da camisa do Corinthians. As outras são: sportes da Sorte (máster), Foxlux (barra frontal da camisa), Ale (peito), BMG (manga), Area (barra inferior da camisa) , Unicesumar (parte frontal do calção) e eFootball (número da camisa).

