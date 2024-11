Mateus Brunetti comemora sua centésima partida pelo DAC 1904

O zagueiro Mateus Brunetti chegou a sua centésima partida pelo DAC 1904, da Eslováquia, no último sábado (2/11). No simbólico jogo, o brasileiro foi eleito o melhor em campo no triunfo por 1 a 0 sobre o Komarno.

Com passagens por grandes clubes do futebol brasileiro, o defensor atuou no país por: São Paulo, Portuguesa e Figueirense antes de embarcar para a Europa. Aos 24 anos, Brunetti está em sua quarta temporada atuando pelo clube eslovaco, chegando ao seu centésimo jogo no tradicional clube do país, que hoje ocupa a terceira colocação da Nike Liga.

“Muito especial atingir a marca de 100 jogos atuando pelo DAC 1904. Estou extremamente contente e agradecido por ter atingido esse número por um clube que gosto tanto e me muito sinto feliz em estar. Espero seguir crescendo e alcançando grandes resultados pela instituição. Que venham ainda mais jogos por este grande clube”, afirmou Brunetti.

DAC 1904 sonha com vaga na próxima Liga dos Campeoões

A equipe se recuperou de um tropeço e já soma duas vitórias consecutivas. Deste modo, alcançou a quarta colocação do campeonato eslovaco, com 21 pontos depois de 13 compromissos. A desvantagem para o líder do torneio, o Slovan Bratislava é de 10 pontos, no atual cenário. Aliás, importante ressaltar que o título da competição nacional dá uma vaga para a primeira etapa preliminar da Liga dos Campeões. Na atual edição da principal competição de clubes, exatamente o Slovan Bratislava é o representante.

A equipe conseguiu avançar pelas três fases da pré-Champions League ao superar Struga, da Macedônia do Norte, Celje, da Eslovênia e Apoel, do Chipre. Posteriormente, ainda surpreendeu o Midtylland, da Dinamarca, na fase mata-mata. Com isso, alcançou a etapa de grupos do campeonato. Porém, ocupa a 36ª e última colocação na Liga dos Campeões, com três derrotas em três jogos.

