Palmeiras se complica pelo tri brasileiro. Veja os cenários

O Palmeiras se complicou na briga pelo título brasileiro, após perder para o Corinthians por 2 a 0, na Neo Química Arena, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com 61 pontos, a equipe estacionou na segunda colocação e pode ver o Botafogo, que tem 64 pontos, abrir seis de vantagem na ponta da tabela.

Isso porque o Glorioso encara o Vasco nesta terça (5/11), às 21h30, no estádio Nilton Santos. Se quiser sonhar com o título brasileiro, o Palmeiras precisa torcer para uma derrota do Botafogo no clássico.

As contas do Verdão são simples. Com um confronto direto contra os cariocas marcado para a 36ª rodada do Brasileirão, o Palmeiras quer chegar vivo e com chances de ultrapassar o Botafogo já nesse duelo. Caso o Glorioso não vença o Vasco, a distância permanece em três pontos e o Alviverde continua dependendo das próprias forças.

Por outro lado, um empate ou uma vitória não seria um cenário tão bom. Isso porque além do duelo direto, o Palmeiras precisaria ter uma campanha impecável e torcer para um novo tropeço do Botafogo. Assim, o título não dependeria mais das próprias forças do Verdão.

“Lógico que queríamos estar na liderança, tem mais seis rodadas, muita coisa para acontecer. Vamos ver como vai ser a rodada do Botafogo, como vai ser toda a rodada para pensar. São nossos seis jogos, fazer muito melhor que fizemos hoje, ser mais eficazes. A defesa era uma das melhores do campeonato, o ataque também. Temos que analisar as coisas para também não achar que é tudo ruim”, disse Weverton, após o dérbi.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.