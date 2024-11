Ascensão de Erick freia retorno de Ferreira no São Paulo

Grande novidade do São Paulo nas últimas partidas, o atacante Erick vem agradando bastante o técnico Luis Zubeldía. O jogador foi titular nas últimas duas partidas do Tricolor e deve começar o duelo contra o Bahia, nesta terça-feira (5/11), na Fonte Nova, pelo Campeonato Brasileiro. Contudo, a ascensão do atleta vem freando o retorno bastante esperado de Ferreira.

Afinal, Ferreira era titular absoluto da equipe da Zubeldía antes de sofrer uma lesão na perna esquerda e desfalcar a equipe por pouco mais de dois meses. Neste período de decisões (Copa do Brasil e Libertadores), o treinador argentino testou Wellington Rato e William Gomes no setor, mas nenhum agradou o suficiente para se manter no time.

Assim, nas últimas partidas, o treinador decidiu testar Erick. O atacante destacou-se em um dos jogos-treinos do Tricolor e começou as partidas contra Vasco e Criciúma. Já nestes embates, o jogador agradou ainda mais o treinador e conquistou um espaço no time titular.

“Ter mais tempo para treinamento me permite analisá-los. Erick jogou hoje porque jogou muito bem no amistoso. Isso me fez escalá-lo (contra o Vasco)”, comentou Zubeldía logo após a vitória sobre os vascaínos.

A expectativa é de que essa disputa pela vaga fique mais acirrada nos próximos jogos. Apesar de não atuarem pelo mesmo lado do ataque, Zubeldía enxerga que apenas uma posição no sistema ofensivo está vaga, já que as outras estão sendo preenchidas por Calleri, Luciano e Lucas Moura.

