Palmeiras abre preparação para o duelo contra o Grêmio

Após perder para o Corinthians por 2 a 0, nesta segunda-feira (4/11), na Neo Química Arena, o Palmeiras não perdeu tempo e abriu preparação para o seu próximo compromisso do Campeonato Brasileiro. O Verdão encara o Grêmio na sexta (8/11), às 21h30, no Allianz Parque, pela 33ª rodada da competição.

Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos no dérbi seguiram o cronograma de trabalhos regenerativos na parte interna do centro de excelência. O restante realizou atividades técnicas, como ultrapassagens, cruzamentos e finalizações no último terço, além de diferentes jogos de sete contra sete com objetivos em campo reduzido.

A partida contra o Tricolor Gaúcho ganhou traços fundamentais para o Verdão. Afinal, a equipe perdeu a oportunidade de encurtar a diferença para o líder Botafogo. Para piorar, os cariocas podem aumentar a margem se vencer o Vasco nesta terça-feira. Assim, somar três pontos contra o Grêmio é manter vivo o sonho do tri.

Ao seu favor, o Palmeiras tem o retrospecto. Afinal, o Grêmio é o time que o Verdão mais venceu pelo Campeonato Brasileiro: são 36 vitórias em 78 jogos.

O elenco alviverde volta a treinar na tarde desta quarta-feira (06), na Academia de Futebol. De desfalques, o técnico Abel Ferreira segue sem poder contar com Bruno Rodrigues e Piquerez. Já Murilo, que voltou a ser relacionado no dérbi mas não saiu do banco de reservas, vive com a expectativa de voltar ao time titular e retomar a parceria com Gustavo Gómez na zaga.

