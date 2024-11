Volante Fernando segue como desfalque do Inter; veja relacionados

O Inter vai enfrentar o Criciúma, nesta terça-feira (5), ainda sem o volante Fernando. Afinal, ele não conseguiu se recuperar a tempo de um problema muscular na panturrilha direita, ficando, portanto, fora da lista de relacionados para o embate pelo Campeonato Brasileiro.

Com o desfalque, Rômulo deve seguir entre os titulares. Deste modo, o planejamento passa a ser deixar o experiente meio-campista disponível para o confronto contra o Fluminense, pela próxima rodada da Série A. A única dúvida fica sobre a permanência de Clayton Sampaio ou a entrada de Rogel na zaga. A tendência é a de que o camisa 20 continue entre os 11 iniciais. Bruno Tabata também deve permanecer na equipe inicial, enquanto Gabriel Carvalho fica como opção no banco de reservas.

O provável time titular do Internacional deve ter a seguinte formação: Rochet; Bruno Gomes, Clayton, Vitão e Bernabei; Rômulo, Thiago Maia; Alan Patrick, Tabata, Wesley; Borré.

Inter sonha em entrar no G4 com vitória sobre o Criciúma

O embate com o Tigre ocorre às 21h30, no Beira-Rio, em confronto válido pela 32ª rodada. A equipe gaúcha aparece na quinta colocação, com 53 pontos, e almeja uma vaga na fase de grupos da Libertadores-2025.

No atual contexto, ele precisa estar entre os quatro melhores da Série A. A desvantagem para o Flamengo, quarto colocado, é de apenas dois pontos. Ou seja, pode entrar virtualmente no G4 após esta partida. Até porque o Rubro-Negro enfrenta o Cruzeiro, nesta quarta-feira (06).

Caso empate ou vença o Criciúma, o Colorado alcançaria 13 jogos de invencibilidade e iguala marca da “era Mano Menezes”.

