Torcedor do Botafogo agredido por guarda municipal recebe alta

O torcedor do Botafogo, George Soares, de 46 anos, que estava internado após ser agredido por um guarda municipal em um bar próximo ao Nilton Santos, em uma confusão entre guardas e torcedores após a partida entre Botafogo e Peñarol, pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores, recebeu alta na noite de segunda-feira (4) no Rio de Janeiro.

Ele ficou internado por 13 dias no Hospital Salgado Filho. Agora, George vai seguir com a recuperação em casa, mas tem quadro estável. A informação é da 'Rádio Globo'

O caso aconteceu aproximadamente meia hora após a vitória do Alvinegro por 5 a 0 contra o Peñarol, pela semifinal da Libertadores. Imagens registraram o momento em que um guarda municipal atinge George Soares com um bastão na cabeça. Ele caiu na mesma hora e outros torcedores prestaram o socorro inicial. As imagens registraram, ainda, o mesmo agente dando um soco em um outro torcedor.

O agente responsável pelas agressões segue afastado das tarefas na Guarda Municipal.

