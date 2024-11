Lucas Piton, do Vasco, projeta clássico com o Botafogo

O lateral-esquerdo Lucas Piton, dos principais jogadores do Vasco no ano, analisou o duelo desta terça-feira (5) diante o Botafogo, no Nilton Santos. Para o jogador, que também falou sobre sua ligação com o atacante Vegetti e sobre o ídolo Felipe, o Vasco pode sair vencedor do clássico de logo mais, que começa às 21h30 (de Brasília).

Em entrevista divulgada nesta terça pelo “ge”, o lateral revelou, também, como o Cruz-Maltino vai encarar os últimos sete jogos da temporada.

“Todos nós vimos que é possível essa classificação. Todos os resultados estão acontecendo conforme a gente espera e pode acontecer. Vão ser agora sete jogos, sete finais e a gente vai buscar esse objetivo, sim. O Botafogo é o líder, vamos na casa deles respeitar ao máximo, mas tentaremos buscar os três pontos a todo momento”, analisou o lateral.

Piton + Vegetti = Gol do Vasco?

Piton, então, comentou sobre sua parceria com Vegetti. Afinal, dos 20 gols do argentino, quatro foram com assistência do camisa 6. Ele brincou sobre a ligação com o Pirata.

“Às vezes eu vejo que ele está na área e só jogo a bola pra área mesmo. E ele, como tem uma especialidade para cabecear, fazer gol, um cara artilheiro nato… Às vezes é só jogar a bola para a área que ele decide, mas também teve alguns cruzamentos que eu deixei ele de cara para o gol (risos)”, brincou.

Por fim, o lateral falou sobre o atual diretor técnico do Vasco; Felipe. Para Piton, o ex-jogador, que também era lateral-esquerdo e é ídolo do clube, contribui no dia a dia.

“O Felipe é um cara extraordinário, um cara que nos ajuda sempre aqui, tanto eu como os outros laterais também, ele vem sempre conversando com a gente, dando dicas. A gente sabe o quão vitorioso ele foi, então tento absorver ao máximo o que ele fala, aprender o máximo ali para ver se a gente consegue fazer o que ele tenta nos ajudar”, encerrou.

