Bahia x São Paulo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Bahia e São Paulo se enfrentam nesta terça-feira (5/11), às 21h30, de Brasília, na Arena Fonte Nova, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo, aliás, é direto por uma vaga na próxima edição da Libertadores. Afinal, o Tricolor é o sexto colocado, com 51 pontos e está com a última vaga no G-6 neste momento. Já o Tricolor de Aço é o sétimo, com 46, e também sonha com um lugar na competição continental em 2025.

A Voz do Esporte preparou uma grande cobertura para este grande duelo. Tudo começa com mum esquenta, a partir das 20h, sob o comando de Belmonte. Assim que a vola rolar, Elder Vieira estará na narração.