PSV goleia Girona e vence primeira na fase de liga da Champions

O PSV conquistou a primeira vitória nesta fase de liga da Champions. Nesta terça-feira (5), o clube holandês goleou o Girona por 4 a 0, em Roterdã, pela quarta rodada do principal torneio de clubes do planeta. O zagueiro Flamingo e o volante Tillman ainda no primeiro tempo, abriram o caminho para o triunfo dos donos da casa no PSV Stadion. Além disso, Arnau Martínez recebeu o segundo cartão amarelo logo no início da segunda etapa e deixou o Girona com um jogador a menos. Assim, Johan Bakayoko e Krejcí (contra), confirmaram a goleada na reta final da partida.

Dessa maneira, o PSV chegou aos cinco pontos em quatro rodadas e subiu na tabela de classificação da fase de liga da Champions. Com o resultado, o time holandês está na 19ª posição, na zona de classificação para os playoffs do mata-mata.

No entanto, o PSV ainda pode ser ultrapassado no decorrer desta quarta rodada e perder posições na tabela.

Por outro lado, o Girona, que havia conquistado a primeira vitória em uma edição de Champions na rodada passada, chegou à terceira derrota em quatro jogos na competição. Assim, o clube catalão está na 26ª posição, fora da zona de classificação para os playoffs do mata-mata.

Além disso, o Girona também pode perder posições no decorrer desta quarta rodada da Champions.

PSV x Girona

As equipes fizeram um primeiro tempo animado, com chances para ambos os lados. No entanto, o PSV conseguiu ser mais efetivo nas finalização e construiu a bela vantagem de 2 a 0. Flamingo, aos 16 minutos, e Tilman, aos 33, garantiram a vitória parcial dos donos da casa em Roterdã.

Na volta do intervalo, o PSV seguiu levando perigo ao gol adversário e, logo aos três minutos, Luuk de Jong finalizou na trave do Girona. Além disso, tudo ficou ainda mais fácil para os donos da casa quando o lateral-direito Arnau Martínez recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso de campo, aos nove minutos. Com a vantagem no placar e numérica, o PSV controlou o ritmo de jogo.

Os donos da casa ainda tiveram um belo gol marcado por Oppegaard anulado após revisão do VAR. No entanto, Johan Bakayoko recompensou o gol anulado e balançou a rede após grande jogada individual para anotar o terceiro do clube holandês. Por fim, o zagueiro Krejcí mandou contra o próprio gol e confirmou a goleada para o PSV.

Jogos da 4ª rodada da fase de liga da Champions 2024/25

Terça-feira (5/11)

Slovan Bratislava 1×4 Dínamo Zagreb

PSV 4×0 Girona

Borussia Dortmund x Sturm – 17h

Celtic x RB Leipzig – 17h

Real Madrid x Milan – 17h

Lille x Juventus – 17h

Liverpool x Bayer Leverkusen – 17h

Sporting x Manchester City – 17h

Bologna x Monaco – 17h

Quarta-feira (6/11)

Shakhtar Donetsk x Young Boys – 14h45

Club Brugge x Aston Villa – 14h45

Feyenoord x RB Salzburg – 17h

PSG x Atlético de Madrid – 17h

Bayern de Munique x Benfica – 17h

Sparta Praga x Brest – 17h

Estrela Vermelha x Barcelona – 17h

Inter de Milão x Arsenal – 17h

Stuttgart x Atalanta – 17h

*Horários de Brasília.

