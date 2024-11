Grêmio traça novo planejamento a partir de duelo com o Cruzeiro

O Grêmio já passou a traçar um planejamento alternativo para o confronto contra o Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro. Afinal de contas, o duelo inicialmente programado para 24 de novembro deve sofrer alteração pela presença da Raposa na decisão da Sul-Americana, marcada para um dia antes do jogo com o Imortal. A tendência é a de que a partida passe para o dia 27 de novembro. No entanto, a CBF ainda não anunciou a modificação.

Com esta mudança de cenário, o Tricolor Gaúcho deve ter um intervalo de 12 dias entre seus próximos dois compromissos. Isso porque enfrenta o Palmeiras, na próxima sexta-feira (8), no Allianz Parque. Na sequência, medirá forças com o Juventude, no dia 20.

A Série A, aliás, também vai passar por uma nova paralisação devido à data-Fifa. Por outro lado, os últimos quatro jogos do Grêmio no Brasileirão representarão uma maratona, já que o time terá um intervalo médio de três dias entre as partidas.

Grêmio tenta se reorganizar com possível mudança de data

O Imortal planeja conquistar uma vitória e um empate nos embates com o Verdão e o Jaconero. Ou seja, alcançar uma pontuação entre 42 pontos até o duelo com o Cruzeiro. A intenção é evitar chegar em uma situação de desespero e ainda na briga contra o rebaixamento. Posteriormente a Raposa, os gaúchos encaram o São Paulo, Vitória e Corinthians para finalizar sua campanha na Série A.

A trajetória da equipe na competição ainda é de irregularidade, já que antes dos dois jogos sem perder, sofreu duas derrotas consecutivas. Tal contexto repetitivo no Campeonato Brasileiro influencia ao time a brigar para seguir longe do Z4. Atualmente, o Tricolor Gaúcho se encontra na 11ª colocação, com 39 pontos.

Foco no duelo com o Palmeiras

Renato já deu início a preparação para o compromisso seguinte da equipe, fora de casa, diante do Verdão. O comandante, aliás, ainda tem dúvidas se vai manter um tripé de volantes no meio de campo ou vai promover uma mudança, com a entrada de um jogador criativo. A indefinição ficaria entre a escalação de Cristaldo ou Monsalve.

