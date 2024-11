CBF detalha quartas de final do Brasileirão de Aspirantes; saiba

A CBF divulgou, nesta terça-feira (5) à tarde, a tabela das quartas de final do Brasileirão de Aspirantes. A divulgação ocorre logo no dia seguinte após a decisiva rodada da fase de grupos, na última segunda (4), que definiu os oitos classificados.

Assim, as quatro partidas, antes prevista para o domingo (10), serão na segunda-feira (11). Daqui até a final, os jogos ocorrem de maneira única, com a definição saindo nos pênaltis em caso de empate ao fim dos 90 minutos.

O dia começa com duas partidas às 15h (de Brasília). O CRB, segundo colocado do Grupo A, recebe o Cuiabá (terceiro do Grupo B), no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL). Já o Santos enfrenta o Vasco, no CT Rei Pelé. O Peixe terminou em segundo no Grupo B, com o Cruz-Maltino encerrando em terceiro no Grupo A.

Mais tarde, então, outros dois jogos às 18h30. O Botafogo, líder do Grupo A (invicto), recebe o Mirassol, quarto colocado da segunda chave, no Nilton Santos. Por fim, o Red Bull Bragantino, que liderou o Grupo B, encara o Fluminense, time que fechou o Grupo A. A partida ocorre no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.

CRB, Santos, Botafogo e Red Bull Bragantino têm a vantagem de jogar em casa por terem as melhores campanhas da fase de grupos do Brasileirão de Aspirantes.

