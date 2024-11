Marcelo relembra momentos marcantes pelo Fluminense

Após rescindir com o Fluminense, Marcelo publicou um vídeo nas redes sociais relembrando momentos marcantes de sua segunda passagem pelo Tricolor, nesta terça-feira (5). O lateral-esquerdo deixou o clube após se desentender com o técnico Mano Menezes.

“Crônica de uma viagem maravilhosa”, escreveu o camisa 12 na legenda.

Uma publicação compartilhada por Marcelo Vieira (@marcelotwelve)

Em comum acordo, Marcelo e Fluminense romperam o vínculo, que ia até o fim de 2024. O estopim para a rescisão foi um desentendimento público com o técnico Mano Menezes, na última sexta-feira, no gramado do Maracanã.

Marcelo se queixou de toques de Mano em seu braço, com alegações de que o técnico queria “fazer média com a torcida”. No último domingo, ele se pronunciou pela primeira vez após o rompimento. Em nota, Marcelo disse que “a verdade, como o sol, sempre sairá”. Também no mesmo dia, ele visitou Xerém e compareceu ao jogo filho Liam, que atua pelo sub-9 do Tricolor.

Além disso, Marcelo era visto como ‘reclamão’ e não costumava interagir no CT Carlos Castilho. Os funcionários do clube enfrentavam dificuldades em questionar o jogador, incluindo em questões médicas. Apesar disso, não há relatos de desafetos diretos.

