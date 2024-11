Braz conta como investigação de Bruno Henrique chegou ao Flamengo

O vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, falou sobre o caso de Bruno Henrique, suspeito de manipulação em apostas esportivas. A declaração do dirigente aconteceu no embarque do time para Belo Horizonte, onde vai enfrentar o Cruzeiro, nesta quarta-feira, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 21h (de Brasília), no Estádio Independência.

LEIA MAIS:

“O Flamengo, não essa investigação, foi comunicado pela Fifa um tempo atrás que teria um atleta sendo investigado. Isso passou para o STJD. O Flamengo chamou ao atleta. Ele deu as explicações pertinentes. A gente enviou para o STJD. Acredito que o STJD deva ter investigado, analisado as respostas, os lances. Arquivou o processo. Também tivemos essa informação. Parece que a CBF passou para as autoridades sobre isso. E, em um segundo momento, que ninguém tinha acesso, porque estava em segredo de justiça deflagrou essa operação. O Flamengo não sabia de nada nesse segundo momento de que teria essa investigação. O Flamengo, claro, é o que tem mais interesse de que se resolva. Lógico, como as autoridades, todo mundo do meio esportivo. O Flamengo estará contribuindo da forma como for possível em que a Justiça necessite”, disse Marcos Braz.

Conversa com Bruno Henrique

Braz, aliás, conversou com Bruno Henrique nesta manhã de terça-feira para falar sobre o assunto e afirmou que o atacante “estava muito tranquilo”. Além disso, o jogador, entretanto, garantiu inocência ao dirigente.

“Nós tínhamos uma programação de treino hoje de manhã. Depois do treino, a viagem para Minas Gerais. Quando ele chega no CT, eu converso com ele e com mais uma pessoa. A gente pergunta como ele estaria para o jogo de amanhã. Conversei com Filipe Luís algumas coisas antes de entrar nessa conversa com ele. E treinou normalmente, seguiu suas atividades normalmente. Ele estava muito tranquilo, dizendo que não tem absolutamente nada com isso, que tem o maior interesse de entender o que aconteceu, e claro que estará pronto para a Justiça em qualquer situação que ele terá que dar explicações daqui para frente”, comentou Braz.

Braz sobre cartão

Marcos Braz, assim, também garantiu que não houve qualquer pedido para Bruno Henrique forçar cartão amarelo no jogo investigado para cumprir suspensão.

“Sobre esse lance específico, que está sendo investigado, parece que foi quase no último lance, e ele sequer toca no jogador. Não comete a falta para o cartão. Mesmo assim, toma o cartão, reclama, e é expulso. Tem muito tempo, quase um ano, não sei todos os lances. Claro que, com esse fato novo do Bruno Henrique, nós ficamos atentos em relação a rever lances, ajustar as coisas que poderiam ter ocorrido na época. Tem muito tempo, a gente não tem o conhecimento, isso não foi solicitado nem a ele nem a nenhum atleta tomar cartão espontaneamente ou de maneira provocativa”, afirmou.

O que aconteceu?

O atacante Bruno Henrique, do Flamengo, se tornou alvo de investigações de uma operação da Polícia Federal e do Ministério Público do Rio de Janeiro que investiga manipulação de jogos no Campeonato Brasileiro. O jogador, aliás, vem sendo investigado por ter sido expulso no duelo contra o Santos, para beneficiar apostadores. O embate aconteceu no dia 1° de novembro de 2023.

Durante a partida entre Santos e Flamengo, no Mané Garrincha, onde o Peixe venceu por 2 a 1, Bruno Henrique levou cartão amarelo aos 50 minutos do segundo tempo. O atacante, afinal, não concordou com a advertência, reclamou de forma acintosa e acabou expulso pelo árbitro Rafael Rodrigo Klein, do Rio Grande do Sul.

Por fim, a Operação, deflagrada pela Polícia Federal (PF) e pelo Ministério Público do Distrito Federal (MPDF), ocorre em apoio do Gaeco/MPRJ. A ação, afinal, investiga o suposto envolvimento de Bruno Henrique em manipulação num jogo do Campeonato Brasileiro de 2023.

Agentes da PF, afinal, cumpriraram 12 mandados de busca e apreensão nesta terça-feira (5) nas cidades do Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (BH), Vespasiano (MG), Lagoa Santa (MG) e Ribeirão das Neves (MG).

