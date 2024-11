Emerson Rodríguez falta treino e desfalca o Vasco contra o Botafogo

Emerson Rodríguez não foi relacionado pelo Vasco e está fora do clássico contra o Botafogo, desta terça-feira, no Estádio Nilton Santos. O colombiano faltou ao treino de domingo no CT Moacyr Barbosa “por problemas pessoais”, de acordo com o clube. A diretoria, porém, considerou a ausência injustificável.

O jogador de 24 anos Emerson vinha sendo titular do Vasco e estava no provável time da equipe de Rafael Paiva para o clássico. Sem ele, Jean David é o mais cotado para começar como titular. Leandrinho também é opção.

Emerson Rodríguez, aliás, treinou normalmente na véspera do duelo com o Botafogo e, desde que não tenha outros problemas disciplinares, estará à disposição para a sequência da temporada.

O Cruz-Maltino, fora da Copa do Brasil, tem apenas a Série A pela frente e, com 43 pontos, na nona posição, precisa vencer para seguir sonhando com a Libertadores (que pode virar G8 ou G9).

