Matheus Pereira, do Cruzeiro, tem disputa acirrada com palmeirense Estêvão no Brasileirão

O meia Matheus Pereira é um dos principais destaques do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Ele se consolidou como a principal peça da Raposa e busca encerrar o ano com uma grande temporada. O momento é tão positivo que ele disputa a liderança no ranking de assistências do torneio nacional com Estevão.

Até o momento, Matheus Pereira acumula seis passes para gols. Ele deixou seus companheiros em boa posição para marcar nos jogos contra Cuiabá e Athletico, no primeiro turno, e Botafogo (2), Atlético-GO e Bahia, na segunda etapa do Campeonato Brasileiro. No total, considerando toda a temporada, o camisa 10 da Raposa soma 14 assistências.

A disputa é com Estevão, jovem meia do Palmeiras, que tem sido a grande revelação do Brasileirão. Ele acumula oito assistências. Vale destacar que Estevão iniciou sua carreira no Cruzeiro, mas deixou o clube celeste em 2021, transferindo-se para as categorias de base do Verdão, onde se profissionalizou.

Apesar de viver um bom momento na carreira, Matheus Pereira não marca gols há bastante tempo. O último gol do camisa 10 foi contra o Bragantino, no dia 17 de julho.

Mesmo assim, o meia comemora o excelente momento e espera fechar a temporada com um título.

“Sou um cara muito abençoado por Deus. Por tudo que tenho vivido, até as coisas menos positivas, mas viver esse momento hoje, cheguei à final. Esse ano vou ser pai. Feliz pelo ano que estou vivendo. Espero coroar o título pelo ano que estou vivendo”, finalizou.

O Cruzeiro volta a campo nesta quarta-feira (6), contra o Flamengo, no Independência, pelo Campeonato Brasileiro.

