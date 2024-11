André Ramalho tem lesão diagnosticada e desfalca o Corinthians contra o Vitória

O Corinthians tem mais um desfalque certo para o duelo contra o Vitória, no sábado (9), às 16h30 (de Brasília), em Salvador, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Afinal, o zagueiro André Ramalho foi diagnosticado com uma lesão muscular grau dois na coxa direita e está vetado para o confronto.

O defensor se junta aos laterais Matheuzinho e Hugo, que levaram o terceiro cartão amarelo e cumprem suspensão automática. Fagner e Matheus Bidu devem ser os substitutos. Todavia, Igor Coronado retorna após desfalcar o Timão contra o Palmeiras.

O clube do Parque São Jorge não divulgou o prazo de recuperação. No entanto, André Ramalho deve ficar cerca de três semanas fora de ação. Após o duelo contra o Vitória, o Corinthians terá alguns dias sem jogos por conta da Data Fifa.

O duelo seguinte é somente no dia 20 de novembro, contra o Cruzeiro, na Neo Química Arena. André Ramalho é dúvida para esta partida, assim como para o confronto diante do Vasco, no dia 24.

Corinthians deve voltar a atuar com dois zagueiros

Ramón Díaz terá que quebrar a cabeça se quiser manter o esquema com três zagueiros de ofício. Afinal, Cacá também segue lesionado e Caetano está afastado por falta de acordo para renovar contrato. O treinador pode recuar Raniele para a função ou simplesmente abandonar o esquema, mantendo apenas Gustavo Henrique e Félix Torres no setor.

André Ramalho lesionou-se no fim do primeiro tempo da vitória por 2 a 0 diante o Palmeiras, na Neo Química Arena. Ele acabou substituído por Raniele no intervalo.

