Transmissão da Champions League cai e web não perdoa a TNT

A transmissão dos jogos da Champions nos canais da TNT, Space e Max caiu aos 35 minutos de jogo, nesta terça-feira (5). O contratempo da TNT gerou grande repercussão entre os torcedores que acompanhavam o duelo.

Vários internautas comentaram a falha quando o canal TNT e a plataforma de streaming HBO Max pararam, e muitas pessoas repercutiram a situação nas redes sociais.

“Caiu geral na TNT Sports. Isso me lembra quando acabou a luz no prédio e o André Henning desesperado pra ir para outro andar continuar narrando”, brincou um usuário. “Mano, a TNT simplesmente DO NADA cortou a transmissão da Champions League e foi para os comerciais”, disse outro.

transmissão da TNT foi de arrasta pra cima — LH (@LhMrqsBFR) November 5, 2024

Em nota, a TNT assumiu o problema e explicou que uma falha técnica impossibilitou a transmissão. A emissora também informou que o sinal voltou após cerca de 20 minutos, mas com alguma instabilidade ainda presente, sem narração e apenas para alguns dos jogos. Quem queria ver, por exemplo o duelo Dortmund 1×0 Sturma Graz, ficou a ver navios.

