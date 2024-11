Amazonas vence e complica situação do América-MG na Série B

Ainda na luta pelo acesso à elite do Brasileirão, o América viu sua situação se complicar. Precisando da vitória, o Coelho foi derrotado pelo Amazonas por 1 a 0, na noite desta terça-feira (5), na Arena Amazônia, pelo Campeonato Brasileiro da Série B.

Com o resultado, o América permaneceu com os mesmos 52 pontos, agora sete atrás de Sport e Mirassol, terceiro e quarto colocados, respectivamente. Assim, se essas equipes vencerem na próxima rodada, o sonho do Coelho de voltar à primeira divisão chegará ao fim. Por sua vez, o Amazonas não tinha mais ambições no Brasileirão e, apesar de já cumprir tabela, atrapalhou os planos do time mineiro.

O América, afinal, recebe o Ituano na próxima rodada. A partida será na terça-feira (12), às 19h (de Brasília), no Independência. Já o Amazonas viajará até Campinas para enfrentar o Guarani, no Brinco de Ouro, no mesmo dia, mas às 21h.

O jogo

O primeiro tempo foi bem equilibrado. O América foi o primeiro a atacar: Juninho recebeu a bola em boas condições, mas foi travado na hora do chute. No minuto seguinte, no entanto, o Amazonas respondeu: Sassá bateu cruzado e a bola saiu pela linha de fundo.

Esses dois lances iniciais mostraram que, apesar de já não ter mais objetivos na temporada, o Amazonas não facilitaria para o Coelho. O time mineiro, por sua vez, não se entregou e foi para cima.

A partida seguiu bastante igual, com passes no meio-campo e oportunidades para ambos os times. Pelo lado do América, aliás, o volante Juninho foi um dos destaques, com boa marcação e boas subidas ao ataque. Pelo Amazonas, Sassá foi o principal jogador de perigo.

Assim, a melhor chance da etapa inicial aconteceu aos 36 minutos. Em cobrança de falta, a bola chegou a Ricardo Silva, que desviou de cabeça. O goleiro do Amazonas teve trabalho para salvar.

Amazonas volta melhor

O time da casa voltou muito mais agressivo para o segundo tempo. Conseguiu controlar melhor a posse de bola, dominou o meio-campo com mais qualidade e passou a criar oportunidades.

O América, por sua vez, adotou uma postura mais reativa, com dificuldades para criar jogadas, embora tenha tido duas boas chances antes dos 20 minutos do segundo tempo.

O gol do Amazonas começou a se desenhar aos 23 minutos. Matheus Serafim recebeu a bola na frente, bateu na saída do goleiro e marcou. O VAR entrou em ação para revisar a jogada. Após dois minutos de análise, os árbitros confirmaram que o atacante estava em posição legal e validaram o gol.

AMAZONAS X AMÉRICA-MG

Campeonato Brasileiro Série B – 35ª rodada

Data e horário: 5/11/2014, às 19h (de Brasília)

Local: Arena Amazonas, em Manaus (AM)

Gol: Matheus Serafim, 23’/2ºT (1-0)

AMAZONAS: Marcão; Ezequiel, Miranda, Fabiano; Renan Castro, Luis Felipe (Barros, 14’/2ºT), Erick Varão, William Barbio (Robson Duarte, 14’/2ºT), Diego Torres, Matheus Serafim, Sassá (Bruno Lopes, 36’/2ºT). Técnico: Rafael Lacerda

AMÉRICA-MG: Elias; Mateus Henrique, Ricardo Silva, Lucão e Nicolas; Alê (Wallison, 21’/2ºT), Juninho, Fernando Elizari (Adylson, 22’/2ºT), Daniel Júnior, Rodriguinho (Renato Marques, 36’/2ºT), Brenner (Davó, 21’/2ºT). Técnico: Lisca.

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

Assistentes: Guthieri Javarini Rodrigues (ES) e Márcia Bezerra Lopes (RO)

VAR: Douglas Schwengber da Silva (RS)

Cartões Amarelos: Erick Varão (Amazonas); Alê, Wallisson (América).

