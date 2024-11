Rúben Amorim diz que pertenceu a um dos melhores momentos do Sporting

O vitorioso legado de Rúben Amorim no Sporting está chegando ao fim. Em seu último jogo como técnico da equipe em casa, o time português venceu o Manchester City por 4 a 1, pela quarta rodada da Champions League. De malas prontas para o Manchester United, o treinador falou sobre o desafio de seu futuro substituto.

“Óbvio que é sempre difícil substituir um técnico quando se está ganhando. O que vier terá herança boa, gente boa trabalhando com ele, gente apoiando, o time está no mata-mata e não vão se sentir sozinhos. Nunca me senti sozinho. Vai ter um clube estruturado que ganhou nos últimos anos e um público inteligente que vai perceber que é preciso alguma afinação e tenho certeza que vão dar tempo”, disse o técnico.

O português Rúben Amorim deixa o clube após quatro anos e sete meses no comando da equipe. No total, foram cinco títulos conquistados e, além disso, é o líder da Liga de Portugal na atual temporada, com 100% de aproveitamento. Já na Liga dos Campeões, o time se encontra na segunda colocação da tabela.

Portanto, o treinador disse ser uma das melhores fases dos Verdes e Brancos. “É uma das melhores fases do Sporting. Foi um momento difícil, mas puxavam para o mesmo lado. Digamos que pertenci a um dos melhores momentos da história do clube”, opinou o treinador.

Último jogo de Rúben Amorim no Sporting

Assim como acordado entre Sporting e United, o último jogo de Rúben Amorim à frente do time português acontece no próximo domingo (10). A partida será contra o Braga, às 15h45 (de Brasília), fora de casa, pela 11ª rodada da Liga de Portugal.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.