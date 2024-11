Vini Jr compra relógio de R$ 2,3 milhões; veja detalhes

Após a decepção com a perda do prêmio Bola de Ouro, Vini Jr decidiu comprar um relógio personalizado. Com a temática do filme “O Poderoso Chefão”, o modelo é um Jacob & CO Opera Godfather Diamond Barrels, feito em parceria com a Paramount. A peça custa 390 mil dólares na boutique, cerca de R$ 2,3 milhões na cotação atual.

O relógio tem a função de tocar a música tema do clássico filme com 120 notas e um turbilhão de eixo triplo. Seu design resgata o drama e o glamour da família criminosa ítalo-americana retratada na famosa produção. A caixa possui ouro rosa 18k e tem 49 mm de diâmetro, o que lhe garante um bom destaque no pulso.

Além disso, o modelo contém 148 diamantes lapidados em baguete, aumentando o apelo luxuoso, assim como barris recheados de diamantes que reproduzem a música.