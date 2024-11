São Paulo aproveita os erros do Bahia e vence na Fonte Nova

Grande resultado para o São Paulo na noite desta terça-feira, 5/11. Na Arena Fonte Nova, em Salvador, no duelo entre Tricolores pela 32ª rodada do Brasileirão, o time paulista venceu o Bahia por 3 a 0, gols de Luiz Gustavo, Wellington Rato e Lucas Moura. Embora os baianos tenham feito um jogo mais consistente, os goleiros foram decisivos. O são-paulino Rafael fez defesas importantes, enquanto Marcos Felipe cometeu um erro inacreditável ao sair jogando, o que resultou no gol de Luiz Gustavo e teve falha generalizada no gol de Rato.

Com a vitória, o São Paulo chega aos 54 pontos, consolidando o sexto lugar e encaminhando sua vaga na Libertadores. Já o Bahia, com 46 pontos, ocupa a sétima posição, chega ao quarto jogo sem vitória e pode perder uma posição para o Cruzeiro, que joga nesta quarta-feira contra o Flamengo.

Primeiro tempo: Bahia começa melhor

O Bahia dominou a maior parte do primeiro tempo, com Ademir e Santiago Árias se destacando nas disputas contra Jamal Lewis na esquerda. Além disso, Igor Vinícius teve dificuldades para segurar os avanços do ataque baiano pelo outro lado. A melhor oportunidade do Bahia ocorreu em uma cobrança de falta de Lucho. No entanto, Rafael, o goleiro do São Paulo, mesmo defendendo de maneira desajeitada, conseguiu mandar a bola para escanteio.

São Paulo na frente

Por outro lado, o São Paulo também teve suas chances, mas só conseguiu oferecer real perigo em um chute de Lucas Moura. Isso, claro, até que o goleiro Marcos Felipe cometeu um dos erros mais infantis do ano aos 41 minutos. Após dominar uma bola em escanteio, ele tentou um passe, mas acabou entregando no pé de Luiz Gustavo. O veterano apoiador dominou na meia-lua da área e bateu para o gol vazio.

Após esse erro, o São Paulo quase ampliou com Luciano. No entanto, o Bahia teve as duas últimas chances. Primeiro, um cruzamento de Everton Ribeiro encontrou Luciano Juva, que cabeceou para grande defesa de Rafael. Em seguida, Ademir finalizou para fora, perdendo a última oportunidade do primeiro tempo.

Em resumo, o Bahia teve a superioridade no ataque, mas o São Paulo, com maior posse de bola e contando com o erro do goleiro rival, foi para o intervalo na frente.

Segundo tempo: São Paulo mata o jogo

O Bahia seguiu em cima. Aos oito, Gabriel Xavier apareceu no ataque e cabeceou para nova grande defesa de Rafael. Só dava Bahia. Mas, aos 21 num show de erros da defesa, Wellington Rato, quatro minutos depoois de entrar, ficou com a sobre de uma dividida de Luciano com Kanu e tocou para a rede, o São Paulo matava o jogo. O Bahia, sob vaias da torcida, seguiu até o fim buscando o gol. E o São Paulo desperdiçando chances em contra-ataques. Isso até os 45. Um contra-ataque de Wellington Rato terminou na finalização de Lucas Moura: 3 a 0, placar final.

BAHIA 0X3 SÃO PAULO

Campeonato Brasileiro – 32ª rodada

Data: 5/11/2024

Local: Arena Fonte Nova, Salvador (BA)

Público: 29.736

BAHIA: Marcos Felipe; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre (De Pena, 24’/2ºT), Jean Lucas (Acevedo, 18’/2ºT), Everton Ribeiro e Cauly (Rafael Ratão, 18’/2ºT); Luciano Rodríguez e Ademir (Everaldo, 18’/2ºT). Técnico: Rogério Ceni.

SÃO PAULO: Rafael, Igor Vinícius (Rafinha, 36’/2ºT), Alan Franco, Sabino e Jamal Lewis (Arboleda, 14’/2ºT); Luiz Gustavo e Marcos Antônio (Liziero, 14’/2ºT); Luciano (Rodrigo Nestor, 36’/2ºT), Lucas Moura e Ferreira (Wellington Rato, 17’/2ºT) ; Calleri. Técnico: Luis Zubeldia

Gols: Luiz Gustavo, 41’/1ºT (0-1), Wellington Rato, 21’/2ºT (0-2); Lucas Moura, 46’/2ºT (0-3)

Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

Auxiliares: Guilherme Dias Camilo (FIFA-MG) e Luiz Claudio Regazone (RJ)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Júnior (PE)

Cartões Amarelos: Jean Lucas, Kanu, Gabriel Xavier (BAH); Marcos Antonio, Sabino (SAO)

Cartões Vermelhos: –

