Júnior Santos marca em retorno ao Botafogo e tem chuteira ‘engraxada’ por Textor

O atacante Júnior Santos mostrou que tem estrela. Afinal, após um mês e meio sem entrar em campo por conta de uma grave lesão, ele entrou no segundo tempo e fechou a vitória do Botafogo sobre o Vasco por 3 a 0, nesta terça-feira (5). Depois da partida, ele teve a chuteira “engraxada” por John Textor, dono da SAF alvinegra.

Júnior Santos fraturou a tíbia em julho e ficou fora por longo período. O jogador até voltou a atuar antes do tempo, porém sentiu dores no local da cirurgia e foi preservado pelo técnico Artur Jorge. Dessa maneira, em entrevista após o clássico, ele celebrou o retorno e lembrou dos momentos difíceis no Botafogo.

“Primeiramente quero agradecer a Deus e a minha família, que esteve do meu lado nesse momento difícil. Sofri uma fratura, fiz de tudo, quero exaltar também o departamento médico, os fisioterapeutas. O Botafogo me deu uma estrutura incrível para eu me recuperar o mais rápido possível, quero agradecer a eles. Quando voltei, senti contra o Grêmio, senti um baque, achei que não seria possível voltar, senti uma inflamação, doía muito. Me sacrifiquei bastante junto com a equipe do Botafogo para viver esse momento”, declarou o artilheiro alvinegro no ano, com 19 gols marcados, à “Globo”.

Júnior Santos marca em retorno à casa do Botafogo

O atacante falou sobre a oportunidade de atuar no clássico e fazer um gol em sua volta ao Nilton Santos.

“Fico feliz de poder voltar, marcar e ajudar a equipe. Meus companheiros estão muito bem. Quero entrar sempre para contribuir de qualquer maneira, vou estar focado para ajudar o Botafogo a chegar aos objetivos esse ano”.

A vitória deixa o Botafogo com uma boa vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro. Agora, o Glorioso soma 67 pontos, contra 61 do Palmeiras. No próximo sábado, volta a campo para enfrentar o Cuiabá, às 16h30 (de Brasília), também no Nilton Santos.

