Yuri Alberto revela dificuldade durante má fase: ‘Torcedor era muito chato’

Mesmo rodeado de críticas, reclamações e insultos, Yuri Alberto segue provando que ainda é muito importante para o Corinthians. Com 25 gols marcados em 52 partidas na temporada, o camisa 9 vive um ano de volta por cima no Timão e vem conseguindo apagar a imagem ruim do ano passado.

Em entrevista ao programa ‘Boleiragem’ do SporTV, o centroavante destacou a importância do trabalho feito por sua terapeuta nos dias mais difíceis e revelou que alguns torcedores eram ”muito chatos” após as partidas.

“Eu sempre fiquei quieto, segui lutando, guardo muita coisa, minha terapeuta Rosana me ajuda muito, meu pai também desde a base do Santos me ajudando. Não quero levar problema pra minha família, guardo, isso foi me sufocando, foram momentos difíceis, de humilhação para mim e para a família”, disse Yuri Alberto, que prosseguiu.

“Alguns torcedores enchiam o saco, tivemos de mudar de camarote. Nos aquecimentos, se eu não fazia um gol, ficavam gritando. Foi difícil passar por esse momento, mas sou grato a minha família”, completou.

Na última segunda-feira, ele marcou na vitória contra o Palmeiras por 2 a 0, na Neo Química Arena. Assim, mostrou que será importante para o Corinthians na briga contra o rebaixamento.

Yuri Alberto apaga imagem ruim de 2023

No ano passado, foram apenas 15 gols em 63 jogos. O momento causava irritação na torcida, por esperar muito do principal nome do ataque do Timão. Assim, chegou a proposta para Yuri Alberto passar por uma psicóloga. Em um primeiro momento, ele relutou contra a ideia, mas depois viu que fez uma grande escolha.

“Eu falava: não sou louco, não preciso disso. Mas é muito bom. Mentalmente eu estava ferrado, ela me ajudou muito, tem me ajudado, vou aumentar ainda mais meus números e ajudar mais meu time”, finalizou.

