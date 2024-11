Zubeldía elogia postura do São Paulo em Salvador: ‘Não teve medo de ganhar’

O São Paulo deu um passo importante por uma vaga na próxima Libertadores nesta terça-feira (5/11). Afinal, o Tricolor venceu o Bahia por 3 a 0, fora de casa, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Contudo, se engana quem acha que a partida foi fácil pelo placar. Durante o embate, Zubeldía se irritou muito no banco de reservas, chutando copos d’água e dando broncas.

Após a partida, o treinador explicou suas reações e disse que vive o futebol de forma muito intensa. Além disso, elogiou a postura do São Paulo em Salvador e disse que o time não teve medo de ganhar.

“Digo que cada treinador vive o futebol (de um jeito), mas não se pode fingir a situação. Me ensinaram de pequeno, comecei aos 23 anos nesta carreira, tenho 43, já são 20 anos. Não se pode fingir, é preciso ser autêntico. Às vezes se chuta uma garrafa, às vezes se fica mais calmo. Hoje foi um jogo aberto, sabíamos que seria assim, foi um bom jogo para o espectador, mas não para os treinadores que sofreram de taquicardia”, disse Zubeldía, que prosseguiu.

“Temos uma equipe que pode jogar desta maneira e que pode jogar também controlando a bola. Hoje o goleiro e a defesa foram bem, tivemos sorte em algumas situações. Ganhamos porque não tivemos medo de ganhar. Viemos para ganhar e ganhamos”, completou.

Zubeldía elogia Rogério Ceni

Além disso, o treinador também deu um ”afago” a Rogério Ceni, técnico do Bahia. Afinal, o ex-goleiro e ídolo do São Paulo sofreu com vaias e xingamentos da torcida do Tricolor Baiano após a partida. Contudo, o argentino saiu em defesa do comandante e elogiou o adversário, que briga com os paulistas por uma vaga na próxima Libertadores.

“Felicito também o Bahia, que faz as coisas bem, está brigando acima. Falam tanto do seu treinador, mas eu respeito muito o Rogério, pelo o que fez como jogador e também pelo o que faz como treinador. Estamos perto (na tabela), tentando classificar, ficamos todos nervosos em situações adversas, mas ele está fazendo bem. Hoje foi um jogo muito parelho, disse a ele pessoalmente: é ter paciência, eles têm uma boa equipe, um bom treinador e as coisas vão funcionar bem”, finalizou Zubeldía.

