Palmeiras pode ter pior ano da era Abel Ferreira

O Palmeiras viu o título brasileiro ficar mais distante, após a vitória do Botafogo por 3 a 0 em cima do Vasco, nesta terça-feira (5/11), no Nilton Santos. Com o resultado, os cariocas abriram uma vantagem de seis pontos na liderança, restando seis jogos para o final da competição. Assim, o Verdão pode ter seu pior ano desde que Abel Ferreira assumiu a equipe.

Afinal, desde que o português chegou na Academia do Futebol, o Verdão venceu venceu ao menos um título nacional ou internacional. Em 2021, que foi o ano com menos taças, o Palmeiras conquistou, ”somente”, a Libertadores, ao derrotar o Flamengo na final.

Já em 2020, o Palmeiras venceu a Copa do Brasil e a Libertadores. Em 2022 vieram as conquistas do Paulista, Recopa Sul-Americana e Brasileiro. Por fim, no ano seguinte, as taças da Supercopa, Paulista e Brasileiro.

Na atual temporada, entretanto, o Palmeiras venceu apenas o Campeonato Paulista. A equipe perdeu a Supercopa para o São Paulo e caiu precocemente na Copa do Brasil (para o Flamengo) e na Libertadores (Botafogo). Assim, o ano de 2024 pode ser considerado um período de ”vacas magras” na Academia de Futebol.

A situação complicada do Palmeiras no Brasileiro

A situação do Verdão piorou por conta da derrota para o Corinthians por 2 a 0, já que não somou nenhum ponto e se complicou na tabela. Desta forma, o Palmeiras não depende apenas das próprias forças para conquistar o tricampeonato brasileiro.

Com 61 pontos, a equipe estacionou na segunda colocação. Depois de ficar a um ponto da liderança, o Palmeiras acumulou duas partidas sem vencer, enquanto o Botafogo ganhou seus dois confrontos recentes e subiu a 67 pontos. O Verdão tem um duelo direto contra o Glorioso na 36ª rodada, no Allianz Parque. O objetivo era chegar neste confronto com ao menos três pontos de diferença. Assim, o Alviverde dependeria de apenas uma vitória simples contra os cariocas para assumir a ponta.

Contudo, com seis pontos atrás, o Palmeiras precisa torcer que o Botafogo tropece em alguns jogos para diminuir a diferença na tabela e chegar na ”final” do Brasileiro, com chances de assumir a liderança.

“Mesmo sem chegar tanto (nos mata-matas), ganhamos um título (paulista). Nossos adversários investiram, o Senna competiu em 10 anos e não ganhou sempre. Ganhamos o que ganhamos, vamos lutar até o fim, sabendo que o Botafogo tem a vantagem toda. Vamos continuar a fazer nosso melhor para chegar ao fim com possibilidade de lutar pelo título”, disse Abel Ferreira, após o dérbi.

