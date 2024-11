Corinthians encaminha acordo com Balbuena para encerrar transfer ban

O Corinthians encaminhou um acordo para quitar sua dívida com o zagueiro Balbuena e encerrar o transfer ban sofrido. O Timão está proibido de registrar jogadores por três janelas de transferências, ou seja, até 2026, por conta de um débito com o paraguaio. Contudo, esta sanção deve cair em breve.

O clube paulista fez contato nos últimos dias com o estafe do ex-defensor do Timão. A diretoria alvinegra vê um acordo como próximo e está tranquila em relação ao transfer ban. De acordo com o balanço financeiro, a dívida do Corinthians com Balbuena gira em torno de R$ 6,9 milhões em direitos de imagem.

“Tudo resolvido, Hugo, transfer ban. É questão de horas, no máximo dias. Está no nosso cronograma. O que é combinado, é cumprido. A nossa gestão, as vezes muitos criticam, a gente sabe como pegamos o clube. Mas não cabe a mim olhar pra trás, tenho que olhar pra frente. Cabe a nós trabalhar pra tirar o Corinthians”, disse Augusto Melo, presidente do Corinthians.

Aliás, a expectativa é que o transfer ban seja retirado nos próximos dias e o Corinthians possa voltar a registrar jogadores. Apesar da janela de transferência estar fechada, o Timão vê o caso como muito grave para suas finanças.

A passagem de Balbuena no Corinthians

Balbuena atuou pelo Corinthians de 2016 a 2018, quando foi um dos pilares dos títulos do Brasileirão e do Paulistão. O zagueiro deixou o Parque São Jorge em julho de 2018 após ser vendido ao West Ham, da Inglaterra, por 4 milhões de euros (R$ 18 milhões na cotação da época).

Depois, ele retornou, em 2022, para uma segunda passagem, mas esta sem muito sucesso. Afinal, sem conquistar títulos, o paraguaio deixou o Parque São Jorge no ano seguinte, sem espaço no elenco.

