Zé Love corre risco de bloqueio de prêmios na Fazenda 16 por dívidas

O ex-jogador Zé Love é alvo de mais uma ação judicial. Dessa vez, ele vai sofrer bloqueio de qualquer premiação em dinheiro na 16ª edição do programa “A Fazenda”, da TV Record. A decisão envolve o não cumprimento de um acordo pela falta de pagamento do aluguel de um terreno, referente a uma fazenda, a qual abriga uma pequena plantação de milho.

Em setembro de 2016, o ex-atacante alugou um espaço em área rural na Fazenda Bela Vista, localizada em Promissão. A intenção era promover exploração agropecuária, em um terreno de 200 x 500 metros. A quantia mensal do pagamento era de R$ 3.750, mas, com a antecipação de seis meses, em apenas uma parcela de R$ 22,5 mil. No entanto, Zé Love não cumpriu com o acordo por vários meses, o que gerou um débito de R$ 99 mil em 2020. No atual cenário com os juros e correções, a dívida chega a quase R$ 243 mil.

Apesar de ainda estar na disputa da “A Fazenda”, o ex-jogador apresentou a sua defesa no processo, por meio de seus representantes jurídicos.

Defesa de Zé Love tenta convencer Justiça

Deste modo, seus advogados indicam que ele está em situação financeira difícil. Além de desempregado, inadimplente e sem uma renda que garanta uma quantia mensal para se manter, com seus bens sendo arruinados por várias dívidas. Ainda por cima, que realiza trabalhos alternativos, os famosos bicos, para conseguir sobreviver. Além disso, com a participação no reality show, que exige o confinamento, impedem que atualmente ele exerça qualquer atividade, que assegure uma renda. Em razão disso, sua defesa solicita que qualquer premiação que Zé Love garantir no reality show seja bloqueado.

