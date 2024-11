Santos se anima com chance de ver Neymar livre no mercado, mas prega cautela

Neymar voltou a ser notícia após existir a possibilidade de o atacante rescindir com o Al-Hilal em janeiro e ficar livre no mercado em 2025. Assim, quem mais aparece como interessado na possível saída do astro do time da Arábia Saudita é o Santos. Afinal, o Peixe tem o sonho de repatriar o ídolo, mas adota cautela.

Após se recuperar de grave lesão no joelho esquerdo (ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco), o atacante esteve em campo pela segunda vez, na última segunda-feira (4). No entanto, diante do Esteghlal, pela Champions League da Ásia, sentiu dores no musculares na coxa direita e deixou o gramado.

Apesar disso, o departamento médico já “previa” esse problema. Afinal, o atleta ficou parado por mais de um ano. Contudo, o clube começa a dar sinais de que pode liberar o atacante, que tem vínculo válido até junho de 2025, em vez de buscar uma renovação de contrato.

Por sua vez, o Santos espera uma brecha para entrar de vez na briga pelo atacante. O atacante vem acompanhando de perto a campanha do Peixe na Série B e chegou a ligar para o atacante Guilherme, durante sua coletiva, após a vitória do Alvinegro Praiano em cima do Vila Nova.

“Todo jogador que vem para o Santos quer jogar com Neymar. A gente está esperando ele de volta, né? Em 2025, ele está de volta. Diz ele. Ele falou. Vamos ver agora, estamos confiando na palavra dele (risos)”, disse Diego Pituca, em entrevista ao canal do jornalista Ademir Quintino.

Diretoria quer Neymar como símbolo de reconstrução

Repatriar Neymar é o grande sonho também da atual gestão comandada por Marcelo Teixeira. Com o objetivo de reestruturar a equipe após o rebaixamento, o mandatário vê o camisa 10 da Seleção Brasileira como o nome certo para colocar o Peixe de volta para o caminho das glórias.

Contudo, a diretoria prega cautela. Afinal, afirmar que Neymar voltará imediatamente ao Santos após deixar o Al-Hilal pode plantar uma falsa esperança no torcedor. A ideia é esperar a possível rescisão com o clube saudita para iniciar uma conversa e saber se interessa ao atacante um retorno ao Brasil.

