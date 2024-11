Besiktas vence Malmö e sobe na tabela da Liga Europa

O Besiktas venceu o Malmö por 2 a 1 nesta quarta-feira, 6 de novembro, pela quarta rodada da Liga Europa, a segunda competição continental mais importante da Europa. A partida foi no Besiktas Park, em Istambul, onde o time turco mostrou desempenho superior no segundo tempo. Os gols que garantiram a vitória do Besiktas foram marcados por Muçi e Kiliçsoy. Rieks descontou. Com o resultado, a equipe turca chega a seis pontos e ocupa a zona de repescagem para as oitavas. Já o Malmö, com três pontos, caiu para o grupo dos eliminados.

Como funciona a Liga Europa?

A Liga Europa segue um formato similar ao da Liga dos Campeões, com uma fase de grupos onde 36 times se enfrentam em partidas de ida e volta. Cada equipe disputa oito jogos. Ao final dessa fase, os oito primeiros colocados avançam diretamente para as oitavas de final. No entanto, os times que ficarem entre o 9º e o 24º lugar disputam uma repescagem, em duelos eliminatórios, e os oito vencedores também se classificam para as oitavas. Já as equipes que terminarem entre o 25º e o 36º lugar são automaticamente eliminadas da competição.

Primeiro tempo: poucas oportunidades de gol

Jogando em casa e com um elenco estrelado, que conta com o português João Mário, Rafa Silva e o brasileiro Gabriel Paulista (ex-Arsenal, Valencia e Atlético de Madrid), o Besiktas não conseguiu mostrar seu melhor futebol no primeiro tempo. Apesar de ter mais posse de bola, o time turco não criou grandes oportunidades de gol. Por outro lado, o Malmö teve postura mais ofensiva, principalmente pelo lado esquerdo. Assim, foi mais perigoso, criando as melhores chances. Uma dessas surgiu com um chute de fora da área, que exigiu uma boa defesa do goleiro Günok.

Segundo tempo: Besiktas se impõe

No segundo tempo, o Besiktas voltou mais decidido e manteve o domínio da partida, criando chances mais claras de gol. Aos 24 minutos, após uma bela troca de passes pela direita, Rashica, que havia acabado de entrar, tocou para o lateral Svensson, que foi até a linha de fundo e cruzou para Muçi. O atacante, livre na pequena área, completou para o gol e abriu o placar, sem chances para o goleiro Ricardo Friedrich, que iniciou sua carreira no Ituano.

Aos 39, o Besiktas ampliou a vantagem. Kiliçsoy recebeu a bola na intermediária de ataque, girou para escapar da marcação e ganhou a dividida contra o zagueiro Jansson. Dessa forma, avançou e finalizou com precisão no canto direito do goleiro Ricardo. Belo gol. O jovem de 19 anos, é da seleção da Turquia.

No fim , o Malmö se lançou. Christiansen perdeu um gol incrível na pequena área, cabeceando para fora. Mas, no ataque seguinte, já nos acréscimos, cruzou para a conclusão de Rieks. Contudo, o placar ficou mesmo no 2 a 1.

