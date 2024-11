Inter de Milão vence Arsenal e segue invicta na Champions

Em um dos duelos mais equilibrados nesta 4ª rodada da fase de liga da Champions, a Inter de Milão venceu o Arsenal por 1 a 0, nesta quarta-feira (6), no San Siro. Calhanoglu, nos acréscimos do primeiro tempo, converteu um pênalti para confirmar o triunfo para os italianos.

Dessa maneira, a Inter de Milão segue invicta nesta fase de liga da Champions e acabou com a invencibilidade do Arsenal. Com o resultado, o time italiano chegou a 10 pontos em quatro rodadas, na zona de classificação para a fase mata-mata. Além disso, a Inter ainda não foi vazada nesta edição da principal competição de clubes do planeta.

Por outro lado, o Arsenal teve mais um resultado negativo sob o comando do técnico Mikel Arteta. Além de perder a invencibilidade nesta edição da Champions, os Gunners chegaram a quatro jogos consecutivos sem vitória na temporada. Assim, o time inglês manteve os sete pontos e caiu para a zona de playoff do mata-mata.

Inter de Milão x Arsenal

As equipes fizeram um primeiro tempo equilibrado. Os donos da casa começaram o jogo com uma marcação alta e tiveram a primeira boa chance em finalização de Dumfries no travessão. Por outro lado, o Arsenal conseguiu ter mais a posse de bola após os 15 minutos, mas não criou chances claras de balançar a rede. Até que, nos acréscimos, Calhanoglu converteu pênalti e garantiu a vantagem de 1 a 0 para a Inter de Milão no intervalo.

Na segunda etapa, o jogo seguiu equilibrado, porém os ânimos estiveram mais exaltados. As equipes fizeram muitas faltas, reclamações e a temperatura subiu. Em contrapartida, poucas chances reais de gol foram criadas. Assim, os donos da casa conseguiram segurar a pressão do Arsenal na reta final da partida e saíram de campo com a vitória por 1 a 0.

Jogos da 4ª rodada da fase de liga da Champions 2024/25

Terça-feira (5/11)

Slovan Bratislava 1×4 Dínamo Zagreb

PSV 4×0 Girona

Borussia Dortmund 1×0 Sturm

Celtic 3×1 RB Leipzig

Real Madrid 1×3 Milan

Lille 1×1 Juventus

Liverpool 4×0 Bayer Leverkusen

Sporting 4×1 Manchester City

Bologna 0x1 Monaco

Quarta-feira (6/11)

Shakhtar Donetsk 2×1 Young Boys

Club Brugge 1×0 Aston Villa

Feyenoord 1×3 RB Salzburg

PSG 1×1 Atlético de Madrid

Sparta Praga 1×2 Brest

Estrela Vermelha 2×5 Barcelona

Inter de Milão 1×0 Arsenal

Stuttgart 0x2 Atalanta

Bayern de Munique 1×0 Benfica

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.