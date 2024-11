Em jogo de ataque contra defesa, Bayern bate o Benfica pela Champions

O Bayern de Munique recuperou-se na Champions League ao bater o Benfica por 1 a 0, nesta quarta-feira (6). Em jogo de ataque contra defesa durante os 90 minutos, os bávaros contaram com gol de Musiala na segunda etapa para garantir mais três pontos e respirar na competição.

O resultado fizeram os alemães saltarem para a 17ª colocação, com seis pontos em quatro rodadas da fase de liga da Champions. A equipe de Lisboa tem a mesma pontuação, mas perde nos critérios de desempate, ficando em 19º.

LEIA TAMBÉM: Inter de Milão vence Arsenal e segue invicta na Champions

Na próxima rodada, os bávaros jogam na terça-feira (26), às 17h (de Brasília), em duelo grande contra o PSG. Já os portugueses visitam o Monaco no Principado na quarta (27), também às 17h.

A partida começou com atraso de 15 minutos por conta do trânsito intenso em Munique, que atrapalhou a chegada dos torcedores à Allianz Arena. Quando a bola, enfim, rolou, o que se viu foi o Bayern com a bola, trocando passes no campo de ataque e o Benfica bem recuado.

Ataque contra defesa no primeiro tempo

Por muito tempo da primeira etapa, era um jogo de ataque contra defesa, com praticamente os dez jogadores de linha no ataque. Apesar do grande volume de posse bola, chegando até a 80%, os bávaros não ameaçavam e chegavam apenas por meio de cruzamentos para a área, parando sempre na bem postada defesa do Benfica.

Os dois times têm boas médias de gol na temporada. No entanto, os goleiros eram meros espectadores. O primeiro chute – e sem perigo – saiu somente aos 30 minutos com Olise. O lance parece ter acordado o Bayern, que finalizou mais duas vezes com Kane. Em seguida, o camisa 9 bateu sem ângulo e Trubin espalmou para o alto. Na sequência, Gnabry obrigou o goleiro a grande defesa.

Entrada de Sané melhora o Bayern na etapa final

A panorama no segundo tempo não mudou, apesar de que o Benfica passou a ter um homem mais fixo no ataque, para ser a referência que não teve nos primeiros 45 minutos. Contudo, o Bayern não deu muitas brechas para os portugueses se assanharem no setor ofensivo. E o poderio alemão ficou mais intenso quando Sané entrou no lugar de Olise, dando mais força ao lado direito.

E a mudança surtiu efeito, com boas jogadas em velocidade e no confronto direto. Sané entrou bem e obrigou Trubin a duas boas defesas em sequência. Foi com o camisa 10 que surgiu o lance do primeiro gol aos 22 minutos. Ele cruzou da direita, Kane escorou e Musiala, de cabeça, estufou as redes, sem chances para o goleiro. Em seguida, o jovem meia-atacante quase fez o segundo em chute cruzado.

Coman entrou pelo lado esquerdo e fez boas jogadas com Davies, em uma dobradinha que levava a defesa à loucura. Kimmich aproveitou-se de um lance pelo setor e finalizou da entrada da área, passando perto do gol. O cenário não mudou até o fim do jogo e os alemães somaram três pontos importantes na competição.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.