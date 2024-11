Motorista acusa John Kennedy, do Fluminense, de provocar batida de carro

O nome de John Kennedy, do Fluminense, está envolvido em nova polêmica em 2024. O atacante envolveu-se em um acidente de trânsito na madrugada desta quarta-feira (6), conforme informou um motorista ao programa Balanço Geral, da TV Record. O jogador teria provocado a batida e fugido do local.

“Ele colidiu na traseira do meu carro, do lado esquerdo. Quando desci do carro para verificar, ele saiu em alta velocidade na direção da Rua Leopoldo Bulhões, ali por Manguinhos, Mandela. Mas fui atrás dele. Ao chegar próximo, meu irmão conseguiu fotografar a placa do veículo. Era uma BMW 320. Na subida da Linha Amarela, eu o perdi de vista”, contou o motorista à emissora do Rio de Janeiro.

O homem, que é torcedor do Fluminense, tentou contato com John Kennedy por meio das redes sociais, mas não obteve resposta.

“Quando acabou o trânsito, o carro saiu disparado, não dava para acompanhar porque era uma BMW 320. Não era para se tornar pública essa situação. Sou torcedor tricolor, sócio do clube. Tentei pelas redes sociais, tanto do JK, quanto do Fluminense, mas não obtive sucesso”, contou.

Posição de John Kennedy

O Fluminense não foi comunicado do acidente e diz desconhecer o caso. A assessoria pessoal do jogador, entretanto, diz que o atacante também não irá se manifestar sobre o caso. Contudo, não negou sobre o caso.

“John Kennedy não se manifestou e nem irá se manifestar, pois entende que é um assunto que deve ser tratado pelos meios legais, via polícia e justiça, caso seja confirmado tal fato. Ele não tem a menor intenção de prejudicar ninguém e aguardará os desdobramentos do caso sem qualquer necessidade de manifestação pública no momento”, informou o estafe do atleta.

Herói do título da Copa Libertadores de 2023, John Kennedy está em baixa na equipe e virou a terceira opção para o ataque do time. São apenas três gols em 32 jogos na temporada.

