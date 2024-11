Grêmio analisa alternativas de contar com atletas convocados em jogo do Brasileirão

O Grêmio terá três jogadores convocados durante a Data Fifa de novembro, e a partida contra o Juventude, pela 34ª rodada do Brasileirão, está marcada para o dia seguinte ao último jogo das seleções. Assim, a diretoria traça um plano para contar com esses atletas.

Os convocados são Villasanti, Soteldo e Aravena, que atuarão por suas seleções no dia 19 de novembro, enquanto no dia 20 o Grêmio jogará em Porto Alegre. Desse modo, o Grêmio planeja ajustar a logística para ter esses jogadores à disposição. No entanto, o caso de Villasanti é o mais complicado, já que ele jogará na altitude, o que pode comprometer seu rendimento devido ao desgaste.

Soteldo e Aravena, por outro lado, estarão em campo pela Venezuela e Chile, respectivamente. Com isso, o tricolor gaúcho estuda fretar um voo para trazer ambos. Renato ainda aguarda saber se Monsalve será convocado para a seleção da Colômbia, o que representaria outro desfalque.

Antes de enfrentar o Juventude, o Grêmio terá um compromisso contra o Palmeiras nesta sexta-feira (08), no Allianz Parque. Atualmente, o Imortal ocupa a 11ª posição no Brasileirão, com 39 pontos.

