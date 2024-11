Flamengo vence, se segura no G4 e mantém má fase do Cruzeiro no Brasileirão

Em duelo de finalistas da Sul-Americana e Copa do Brasil, o Flamengo venceu o Cruzeiro por 1 a 0, nesta quarta-feira, na Arena Independência, pela 32ª rodada do Brasileirão. O zagueiro David Luiz marcou o único gol da partida em cobrança de falta no segundo tempo. A equipe carioca ainda teve um gol de anulado de Alcaraz. Mas o time de Filipe Luís foi mais consistente, enquanto a equipe de Diniz lutou, porém faltou mais capricho.

Com o resultado, o Flamengo mantém boa sequência e se segura no G4, com 58 pontos, dois a mais que o Inter. Do outro lado, o Cruzeiro segue com dificuldades, mas se mantém na oitava posição, com 44 pontos. Agora, o Rubro-Negro se concentra para a decisão contra o Atlético, no domingo, às 16h, na Arena MRV. Do outro lado, a Raposa joga contra o Criciúma, no sábado, às 19h, no Mineirão, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Faltou chutes?!

Cruzeiro e Flamengo tiveram uma estratégia similar no primeiro tempo, com tentativas de roubadas de bola no ataque e valorização da posse de bola. No entanto, faltou mais finalizações para balançar as redes. Dentro de casa, a Raposa teve ímpeto, com Kaio Jorge, em bicicleta, e Villalba. Porém não passaram pelo goleiro Rossi. Após o início mais intenso dos cruzeirenses, o Rubro-Negro começou a ditar o ritmo do duelo, principalmente com boas arrancadas de Bruno Henrique. Foi do camisa 27 a melhor chance de jogo, com chute na trave, aos 23 minutos. Mas também faltou mais jogadas verticais.

David Luiz marca cedo para o Flamengo

Os times voltaram com mudanças e intensidade. William pelo lado do Cruzeiro e Ayrton Lucas, do Flamengo, tiveram chances em boas finalizações. No entanto, quem marcou foi o zagueiro David Luiz, cobrança de falta. Foi o quarto dele na temporada. Antes de cobrar, ele reclamou da distância dos jogadores, mas logo na sequência bateu rápido e abriu o placar.

Final agitado

Diante da situação, o Cruzeiro foi para cima e adotou um jogo de “coragem”. O técnico Fernando Diniz empilhou atacantes, como Barreal e Lautaro Díaz. William e Lucas Romero em finalização de longe e Kaio Jorge, duas vezes, tiveram oportunidades de balançar as redes. O camisa 19 teve uma cabeçada perigosa, porém parou no goleiro Rossi. A defesa do Flamengo, aliás, ganhou a maioria dos duelos. Em um dos escanteios, o Rubro-Negro conseguiu ampliar a diferença no marcador com Alcaraz. Mas o jogador estava em posição irregular. No fim, Allan ainda foi expulso pela equipe carioca após receber o segundo cartão amarelo.

CRUZEIRO 0x1 FLAMENGO

Campeonato Brasileiro – 32ª rodada

Data-Hora: 6/11/2024 (quarta-feira)

Local: Arena Independência, em Belo Horizonte (MG)

Público e renda: –

Gols: David Luiz, 7’/2°T (0-1); Alcaraz, 37’/2°T (0-2)

CRUZEIRO: Cássio; William, João Marcelo, Lucas Villalba, Marlon; Walace (Barreal, intervalo), Lucas Romero (Lucas Silva, 44’/2°T), Matheus Henrique, Matheus Pereira (Lautaro Díaz, 13’/2°T), Gabriel Verón (Mateus Vital, 45’/2°T) e Kaio Jorge. Técnico: Fernando Diniz.

FLAMENGO: Rossi, Varela, David Luiz (Léo Pereira, 24’/2°T), Fabrício Bruno, Ayrton Lucas (Alex Sandro, 33’/2°T); Allan, Pulgar (Evertton Araújo, intervalo), Alcaraz; Plata, Bruno Henrique (Lorran, 33’/2°T) e Matheus Gonçalves (Michael, 24’/2°T). Técnico: Filipe Luís.

Árbitro: Gustavo Ervino Bauermann (SC)

Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Eduardo Goncalves da Cruz (MS)

VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

Cartões amarelos: Marlon, Villalba (CRU), Plata, David Luiz, Evertton Araújo, Allan, Alex Sandro, Rossi (FLA)

Cartão vermelho: Allan (FLA)

