Em seu retorno ao Atlético, Bernard destaca erros na derrota para o lanterna

Retornando ao Atlético após dois meses afastado devido à lesão, o atacante Bernard teve uma atuação discreta na derrota do Galo para o Atlético-GO, no estádio Antônio Acciolly, em Goiânia, nesta quarta-feira (6), pela 32ª rodada do Brasileirão.

Aliás, Bernard espera ter uma oportunidade na grande decisão da Copa do Brasil, que será no domingo (10), contra o Flamengo, na Arena MRV. O Atlético está em desvantagem, já que perdeu o primeiro jogo por 3 a 1. Contudo, fez uma análise da derrota para o Dragão.

Leia mais: Atuações do Atlético contra o Atlético-GO: Apenas Alisson se salvou na derrota para o lanterna

“A gente teve algumas oportunidades, mas estava pecando muito no último terço. Em alguns momentos, seja com um passe ou algum cruzamento. Isso acabou tirando as chances que poderíamos ter criado. Então, acredito que poderíamos ter caprichado um pouco mais nesses quesitos. Infelizmente, não conseguimos, e acabamos pagando por isso no final”, disse o atacante após a partida.

O resultado deixa o Atlético em décimo lugar, com 41 pontos. Na próxima rodada, a equipe enfrentará o Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro, no Maracanã, no dia 13 deste mês.

