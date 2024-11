Eleição no Palmeiras: oposição notifica chapa de Leila Pereira

Embora tenha uma grande vantagem para continuar no comando do Palmeiras, a presidente Leila Pereira está sofrendo cobranças da oposição na eleição do clube. Segundo o jornalista Paulo Vinícius Coelho, a chapa comandada por Savério Orlandi acredita que a candidatura de Leila se aproveita da estrutura do Verdão para se divulgar.

“O quiosque da Leila Pereira dentro do Allianz Parque é um pedaço da discussão. Teve reunião sobre as regras de boa convivência das duas candidaturas, como pagar R$ 50 mil para usar o quiosque do clube. A oposição se sentiu surpreendida pela rapidez com que precisava fazer isso e decidiu não fazer o quiosque. Na semana seguinte, tinha o quiosque da Leila Pereira”, disse PVC no programa De Primeira.

Além disso, a oposição também reclama de ações pedindo votos para a chapa 100 e também da forma como, supostamente, as redes sociais do Alviverde alimentam a candidatura da atual presidente.

O jornalista destaca o favoritismo de Leila Pereira, mas frisa a marcação de território dos oponentes.

“A eleição do Palmeiras está praticamente definida — é quase impossível a Leila não ganhar. A oposição está em campo tentando marcar território e demarcar o respeito pela história do clube, pela instituição. Em algumas situações, se discorda da postura da presidente do Palmeiras”, comentou.

