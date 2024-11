Roberto Assaf: Retranca do Flamengo 1 a 0

O Flamengo conseguiu manter a vantagem mínima, 1 a 0, com gol de David Luiz, de falta. Assim, somou três pontos da maior importância, visando a vaga na Libertadores. O Cruzeiro mostrou um futebol confuso. Embora tenha dominado o segundo tempo inteiro, não mostrou categoria para superar a retranca – agora habitual – do adversário. Se o Flamengo jogar na decisão da Copa do Brasil para segurar resultado, como hoje, perderá o título. Pois há uma diferença entre os dois rivais mineiros – o alvinegro é infinitamente melhor.

Jogo truncado

Foi um primeiro tempo de poucos passes errados, mas sem objetividade, à exceção de um ou outro contra-ataque, todos sem continuidade. O Cruzeiro arriscou dois chutes de fora da área. Num deles, Rossi fez defesa oportuna. E Bruno Henrique, meio ao acaso, acertou a trave. A impressão era a de que os times consideravam o empate um bom resultado. Alguém precisava avisar que ainda vale vaga na Libertadores.

Vitória do Flamengo

No intervalo, a equipe de Minas trocou Wallace por Barreal, visando ganhar maior poderio ofensivo, e o visitante tirou Pulgar, apagado, e pôs Evertton Araújo, o que, teoricamente, ampliaria a marcação. Havia equilíbrio, quando Marlon derrubou Bruno Henrique, e pior, abriu espaço na barreira para David Luiz cobrar a falta à esquerda de Cássio, abrindo o placar: 1 a 0.

O Cruzeiro pôs mais um atacante, Lautaro Diaz, substituindo a referência do time, Matheus Pereira, enquanto o Flamengo recuava, apostando em contra-ataques. Entraram Léo Pereira e Michael nos lugares de David Luiz – amarelado – e Matheus Gonçalves, e o anfitrião, que atacava meio desordenado, desperdiçou grande oportunidade, quando Rossi rebateu pancada de Barreal nos pés de Kaio Jorge, que mandou para fora.

Nesse momento, o espírito de Tite já estava em campo: o Rubro-Negro completamente retrancado, um hábito do técnico que é rei de quartas de final em Copa do Mundo. Eis que houve um escanteio, e Alcaraz apanhou a sobra, fazendo o segundo gol, que foi anulado pelo VAR, que os detratores chama de VARMengo, mas que é sempre contrário ao Flamengo.

Quarta-feira feliz

Nos acréscimos, Allan mostrou toda a sua habilidade, isolando a bola. Pouco depois, o fenômeno recebeu o cartão vermelho, o que garante a sua ausência – abençoada – quem sabe nos dois ou três próximos jogos. A equipe carioca continuou segurando a vantagem mínima, mantida sem grandes sustos, mas que será inconveniente, se repeti-la contra o Atlético Mineiro.

De qualquer forma, uma quarta-feira feliz: vitória do Flamengo e derrota do Atlético Mineiro, 1 a 0 para o xará de Goiás.

